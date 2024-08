Hai mai visto un contadino che pretende di raccogliere prima di avere seminato? Un agricoltore che si rivolge al Padreterno e dice “Signore, mandami tanti frutti, prometto che il prossimo anno seminerò per bene!” Ovviamente no: prima si semina, poi si raccoglie.

Così è la vita. Non è come un ristorante, dove prima mangi e poi paghi. E’ come un self-service: prima paghi, poi mangi. Prima ti devi impegnare: seriamente, con costanza e disciplina. Passo dopo passo, nella giusta direzione. E dopo riscuoti i dividendi della tua fatica.

E’ una legge di natura: se non lavori, non guadagni. Lavorare va bene, ma da solo non basta. Dobbiamo lavorare bene, con intelligenza. Altrimenti seminiamo sulle rocce invece che sul terreno fertile.

Mario Furlan è stato eletto “miglior life coach italiano” dall’Associazione Italiana Coach. E’ noto anche come fondatore dei City Angels e del Wilding, l’autodifesa istintiva.