Matteo Melziade, l’osteopata sportivo

Matteo Melziade, 34 anni, è un noto Osteopata e Massoterapista milanese.

Ha iniziato la sua attività nel 2012, come massoterapista tirocinante presso l’Inter femminile. Una squadra meno conosciuta di quella maschile, ma sempre di serie A.

Poi ha aperto un suo studio nel quartiere di Inganni, in via del Passero. E lo studio è sempre affollato. I suoi clienti? Spaziano da sportivi ad anziani o età pediatrica, passando per volti noti come l’ex calciatore Evaristo Beccalossi , La Teresa della compagnia teatrale I Legnanesi e alcuni manager di cantanti noti.

Collabora con vari medici, fisiatri, ortopedici , medici di base ecc ecc.

Ha diverse convenzioni, tra cui palestre, scuole di ballo, palestre di pugilato ecc ecc .

I problemi più comuni? “Quelli legati ad una postura scorretta – spiega Melziade. – Quindi il classico mal di schiena, la lombalgia e la cervicalgia. Ma anche problemi alle articolazioni: ginocchia, caviglie , spalle…”

L’osteopata Matteo Melziade nel suo studio milanese

Matteo ci dà alcuni consigli pratici su come vivere meglio, con meno dolori: “Suggerisco in primis una postura corretta sul lavoro, sopratutto per chi lavora davanti al pc, la notte dormire sul fianco con un cuscino tra le ginocchia ; oppure a pancia in su. Quante volte ci svegliamo con qualche doloretto? Una buona posizione durante il sonno può esserci di grande aiuto!”

Assetato di conoscenza, Matteo Melziade si sta laureando in dietistica e nutrizione: “Così posso vedere e aiutare il paziente a 360 gradi!” E’ un giovane uomo prestante: va in palestra e pratica la boxe. “Per me è importante, oltre che per stare in forma, anche per capire meglio i problemi degli sportivi” dice.