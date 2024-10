Colloqui di lavoro: come fare subito un’ottima impressione

Vuoi fare, già nei primi minuti, una buona impressione nei colloqui di lavoro?

Devi riuscire a far star bene il tuo interlocutore, quindi a suscitare in lui emozioni positive.

Servono due cose, entrambe fondamentali: calore umano e competenza. Infatti le due domande che l’altro si pone, in rapida successione, sono: Posso fidarmi di te? e, subito dopo, Sei competente?

Mostrare prima affabilità, e poi competenza e sicurezza, è fondamentale nel business. Perché ci piace lavorare con persone preparate, di cui possiamo avere fiducia.

Pertanto è importante, per fare una buona impressione, avere un linguaggio non verbale aperto; sorridere; e mostrare interesse verso chi stiamo incontrando. Una volta rotto il ghiaccio con la tua affabilità e cordialità, mostra competenza e credibilità. Come? Comunicando sicurezza. Guardalo negli occhi (ma senza fissarlo); tieni una postura aperta ed eretta, sia che tu stia in piedi, sia che tu sia seduto; e al termine del colloquio porgigli una stretta di mano decisa. Tutte le ricerche svelano che ci facciamo un’idea di qualcuno nei primissimi secondi in cui lo incontriamo, e che i minuti successivi servono a confermare, o a smentire, questa impressione. Quindi giochiamocela bene: se la prima impressione è negativa, sarà estremamente difficile tramutarla in positiva. Ma se è positiva, il resto del cammino sarà in discesa!

Mario Furlan, formatore ed esperto di Comunicazione

Mario Furlan è stato eletto “miglior life coach italiano” dall’Associazione Italiana Coach.

Puoi seguirlo qui:

facebook.com/MarioFurlanOfficial/

linkedin.com/in/mario-furlan/