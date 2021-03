Mario Furlan, life coach – Elimina il burocrate in te!

La burocrazia, nata con le migliori intenzioni, si è ridotta a fare principalmente una cosa: rendere difficile il facile attraverso l’inutile. Rallentando e complicando tutto, come stiamo vedendo anche con l’approvazione e la distribuzione dei vaccini antiCovid.

Protocolli che potevano andare bene tempo fa possono rivelarsi obsoleti e dannosi al giorno d’oggi. Sapevi, ad esempio, che in alcuni eserciti è richiesta la presenza di tre soldati per usare un cannone? Due lo caricano e sparano, il terzo li guarda. A che serve? Una volta serviva a evitare che il cavallo, spaventato dall’esplosione, fuggisse. Il protocollo non è cambiato… e oggi è inutile. Ma è ancora lì. In perfetto spirito burocratichese. Perché il burocrate non è interessato al risultato, ma ad una cosa soltanto: a seguire, per filo e per segno, la procedura che gli è stata imposta. Nessuno lo rimprovererà se non ha raggiunto l’obiettivo, ma sicuramente lo puniranno se non segue la procedura. E non importa se questa è lunga, inutile, farraginosa o addirittura dannosa. Perché la forma conta infinitamente più della sostanza.

Anche se non sei un burocrate, poniti questa domanda: ci sono cose che continui a fare per abitudine, anche se oggi non ti servono più?

