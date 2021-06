Roberto Valenti, il fotografo premiato da Google

Roberto Valenti è un fotografo esperto in comunicazione. “Amo il mio lavoro e ho sempre voluto essere all’avanguardia – dice. – Appena una nuova tecnologia si affaccia all’orizzonte non vedo l’ora di sperimentarla. E di capire come applicarla al meglio, per offrire di più ai miei clienti”.

Quando, nei primi anni Duemila, dagli Usa arrivano le macchine fotografiche digitali, Valenti è tra i primi ad usarle in Italia. E’ anche tra i pionieri dell’utilizzo delle immagini panoramiche, a 360gradi. E quando, nel 2005, nasce Google Maps, Roberto è tra i primi a collaborare con il progetto di mappatura delle città, evolvendo nel 2010 nello strumento che oggi ha il nome di Google My Business e permette di visitare attraverso visite virtuali qualsiasi luogo.

Il suo lavoro viene molto apprezzato. Al punto che nel 2016 Roberto Valenti viene convocato da Google Europe nella sede di Zurigo per essere premiato come “miglior fotografo d’Europa”.

Ora Roberto Valenti sta lavorando molto con la realtà aumentata. “In un mondo che cambia così in fretta un fotografo dev’essere costantemente aggiornato”, dice. Ed è molto apprezzato per questo: le sue immagini hanno avuto oltre 100 milioni di visualizzazioni. Le aziende se lo contendono: ha realizzato visite virtuali alla Fondazione Pirelli, alla nave Amerigo Vespucci, a quasi tutti i teatri di Milano, compresi gli Arcimboldi e il Piccolo… e imprenditori, manager, protagonisti della moda e dello spettacolo si mettono in coda da lui per farsi fotografare. “La comunicazione digitale ha bisogno di contenuti di valore e le visite virtuali offrono un punto di vista unico e innovativo.”

La nuova sfida è l’apertura di una nuova agenzia di comunicazione, mywebsolutions.eu aperta con il socio Silvio Trisorio che vede protagonisti diversi professionisti della comunicazione web.