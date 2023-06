Mario Furlan, life coach – Sai come usare i tuoi due cervelli?

La nostra mente è, per così dire, divisa in due parti: la mente pensante e la mente dimostrante.

La mente pensante pensa. E si convince che le cose stiano in un certo modo. Mentre la mente dimostrante deve dimostrare che questi pensieri, queste convinzioni sono corrette.

Se pensi di essere negato per la matematica, o di essere brutto, la mente dimostrante ti dimostrerà che hai ragione. Allo stesso modo, se pensi di essere portato per le lingue, o di essere affascinante, la mente dimostrante ti porterà la dimostrazione.

Ecco perché è così importante pensare positivo. Se pensi positivo, la mente dimostrante ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Non è sicuro che ce la farai. Ma sei sulla buona strada. Mentre se pensi negativo, la mente dimostrante ti dimostrerà che hai ragione. Quindi… meglio pensare positivo!

