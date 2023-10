L’automatizzazione delle risorse umane aiuta gli HR leader a fare scelte migliori

L’automazione delle Risorse Umane aiuta gli HR leader a fare scelte migliori per le proprie organizzazioni

Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, ha recentemente incaricato IDC di condurre uno studio, i cui risultati sono consultabili in questo IDC InfoBrief. Lo studio mirava a indagare il sentiment circa l’automazione nella funzione HR e a supportare le organizzazioni nella loro transizione verso un futuro orientato ai risultati.

Il mondo HR si è evoluto notevolmente negli ultimi anni e non si limita più all’esecuzione di processi centrali come l’amministrazione, il reclutamento, l’assunzione o il licenziamento del personale e la valutazione delle performance dei dipendenti.

Oggi le Risorse Umane si concentrano principalmente sull’ottimizzazione dell’esperienza complessiva dei dipendenti, promuovendo diversità, equità ed inclusione, oltre che sulla formazione e la riqualificazione dei dipendenti, fornendo consulenza e reporting dettagliati, e sulla guida della comunicazione interna.

La sfida principale per i dipartimenti HR è che non riescono ad aumentare l’organico per far fronte a questi nuovi carichi di lavoro, oltre ad avere difficoltà a trovare il personale per svolgere le tradizionali attività HR. Ecco perché i leader HR considerano l’automazione essenziale nel supportare i propri dipartimenti, che sono sempre più impegnati ad affrontare le nuove sfide in modo efficace e spostare l’attenzione su attività che creino valore.

Aree chiave per l’automazione HR

Secondo l’InfoBrief, le aziende che desiderano abbracciare l’automazione delle Risorse Umane e la transizione verso un futuro orientato ai risultati devono concentrarsi su cinque aree chiave: