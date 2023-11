“L’Era PNRR”: Giordano Guerrieri guida le PMI tra le opportunità finanziarie

“L’Era PNRR”, l’ultimo libro di Giordano Guerrieri, è arrivato in libreria lo scorso 17 ottobre. Edito da Mondadori, si presenta come una guida essenziale per le micro, piccole e medie imprese che cercano di orientarsi nell’attuale scenario economico italiano, caratterizzato dalla convalescenza post-pandemica, dall’aumento dei costi delle materie prime, da un ormai conclamato credit crunch e da una situazione geopolitica che continua a essere complessa.

Quest’opera, nata dalla lunga esperienza di Guerrieri, co-fondatore di Finera e ideatore del Credit Book®, non si propone come un mero esame del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma come un faro per imprenditori che cercano di navigare in un mare di opportunità finanziarie iniziato nel 2021 e che proseguirà fino al 2027, arricchito da incentivi e agevolazioni che esulano dal PNRR.

“L’obiettivo del libro è fornire agli imprenditori le chiavi per interpretare e sfruttare al meglio le opportunità dell’Era PNRR, trasformando le sfide in solide basi per una crescita innovativa e sostenibile”, ha detto l’autore che, nel corso dei capitoli, va oltre la semplice illustrazione di come accedere ai fondi del PNRR. Capitolo dopo capitolo, l’Era PNRR analizza in profondità le politiche di finanziamento, evidenziando i cambiamenti paradigmatici e offrendo una lettura critica dell’ambiente economico moderno. Tra lezioni finanziarie di ispirazione calviniana, consigli e strumenti utili, il libro si configura quindi non solo come un manuale pratico, ma anche come un manifesto per l’innovazione e la crescita imprenditoriale responsabile e sostenibile.

“Con questo libro ho voluto sottolineare quanto sia importante essere proattivi, agire attivamente nonostante l’incertezza, guardando al PNRR non solo come a una fonte di finanziamento che durerà fino al 2027, ma anche come chance per un rinnovamento completo e un cambio di mentalità aziendale”, spiega Guerrieri che, con L’Era PNRR propone un percorso operativo per le imprese desiderose di evolversi e diventare competitive, arricchendo il testo con esempi concreti, schede pratiche e strategie basate su studi di casi reali.

Punto di forza del libro è la versatilità: i consigli sono applicabili a diverse realtà imprenditoriali, enfatizzando la necessità di un approccio personalizzato nell’ottenimento di aiuti finanziari. Guerrieri si rivolge quindi a un pubblico ampio, a cui propone un contenuto accessibile anche a chi non ha conoscenze in materia di finanza aziendale.

Oltre a presentare le opportunità finanziarie di quest’epoca che l’autore ha definito Era PNRR, il libro “è anche un invito a ripensare il modo in cui le aziende possono e devono svilupparsi nell’era contemporanea”. Con questa nuova pubblicazione, Giordano Guerrieri, offre uno strumento destinato a diventare riferimento fondamentale per chi aspira a far prosperare la propria impresa in un’epoca fatta di sfide e opportunità finanziarie e non.