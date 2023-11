Mario Furlan, life coach – Basta che respiri

Anche se sei alla fame, e hai disperato bisogno di un lavoro qualsiasi, non darlo a vedere: sembreresti un disperato disposto a tutto. E il datore di lavoro penserebbe che se nessuno ti ha preso c’è qualcosa in te che non va.

Dimostra invece interesse per quel lavoro specifico, per quella azienda. Vale la stessa regola del corteggiamento: se una donna (o un uomo) percepisce che non sei interessato a lei (o a lui), ma a qualsiasi partner, basta che respiri, il rifiuto è (giustamente) assicurato. Tutti vogliamo sentirci unici, speciali; e ci piace che altri riconoscano questa nostra unicità.

