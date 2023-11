Per avere successo, e creare qualcosa di grande, di bello, di concreto ci vogliono le due f. Due parole, cioè, che iniziano con questa lettera dell’alfabeto. Che sono fatti e fede.

Senza fatti, cioè senza darti da fare in modo razionale e ben organizzato, non puoi raggiungere alcun risultato. Sono troppe le persone che hanno idee fantastiche, ma non le fanno seguire da azioni concrete. Con il risultato che i bei progetti rimangono tali.

Accanto ai fatti serve, però, avere fede. Non mi riferisco alle confessioni religiose, ma al credere fermamente che tu ce la possa fare. Se sei il primo a non essere convinto del tuo progetto, come potrai convincere altri della sua bontà? E come potrai tenere duro negli inevitabili momenti di crisi?

Chi si basa solo sui fatti, ma non ha reale fiducia in se stesso e nei suoi obiettivi, resta fermo. Chi ha fiducia ed è motivato, ma perde di vista i fatti, resta deluso. Mentre unendo le due f puoi raggiungere le vette più alte.