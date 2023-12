Mario Furlan, life coach – Il 2024 fa paura, ma così potrà essere meraviglioso

Quando un nuovo anno sta per iniziare è consuetudine illudersi che, per chissà quale congiunzione astrale, l’anno in arrivo sia più fortunato di quello che si sta chiudendo. Per qualcuno l’arrivo dell’era dell’Acquario, all’inizio del 2020, avrebbe dovuto aprire la porta ad un’epoca di pace, amore e prosperità: mai previsione fu più sbagliata! Siamo infatti entrati nell’era dell’assoluta incertezza sul futuro. Vent’anni fa le aziende per le quali lavoravo mi esponevano i loro piani decennali di crescita; oggi non sanno cosa potrà succedere nel giro di pochi mesi.

E tu, credi davvero che nel mondo, in Europa e in Italia il 2024 sarà migliore del 2023?

Io, lo confesso sinceramente, nonostante sia un motivatore, temo che sarà ancora peggiore.

Guerre, stragi e massacri continueranno, e forse ne scoppieranno di nuove: ci sono preoccupanti avvisaglie a Taiwan, in Guyana, nel Kosovo, in Moldavia…

I cambiamenti climatici, di cui ancora molti non si rendono conto, si faranno sentire sempre di più, e forse è già troppo tardi per evitare la catastrofe. E’ probabile che avremo, anche da noi, fenomeni meteo sempre più estremi: un’estate torrida, incendi furiosi, alluvioni terribili, precipitazioni devastanti… con gravi conseguenze umane ed economiche.

La tenuta delle democrazie, sempre meno unite e più polarizzate, sarà sempre più a rischio. Soprattutto se Trump, come si prevede, vincerà le prossime elezioni presidenziali americane. Ha già giurato vendetta contro i suoi avversari e di volere tutto per sé e per i suoi fedelissimi, eliminando la divisione dei poteri che è alla base dello Stato di diritto; e in questo caso sarà un uomo di parola. E’ evidente che se gli Usa si avvieranno ad essere uno stato autoritario, oltre che isolazionista, questo avrà enormi ripercussioni in tutto l’Occidente.

La povertà, la crisi, l’immigrazione incontrollata, la criminalità, il terrorismo, i delitti assurdi? Come prima, e più di prima. L’intelligenza artificiale? Sarò retrogrado, ma temo che i danni che arrecherà – perdita di posti di lavoro, controllo degli Stati e delle multinazionali sugli individui – saranno superiori ai benefici che porterà.

Ho scarsissima fiducia in chi regge le sorti del pianeta, che siano politici o magnati come Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates: tanti proclami roboanti, tante bellissime parole, ma poi, se vai a vedere i fatti, capisci che operano pro domo loro. E se anche volessero fare del bene non so quanto riuscirebbero a farlo, vista la spirale in cui siamo avvitati.

Eppure il 2024 potrà essere un anno bellissimo, per te e per chi ami. Un anno da incorniciare, da ricordare con un sorriso.

Potrà esserlo, però, ad una condizione: se diventi una persona migliore. Se cresci interiormente, e spiritualmente. Se ti ami. Se hai autostima, e credi in te stesso. Se ti poni obiettivi luminosi, motivanti, concreti. Ti impegni con passione. E ti convinci che potrai farcela.

Non puoi affatto cambiare il mondo, ma puoi benissimo cambiare, e in meglio, il tuo mondo. E allora, qualunque cosa accadrà nel 2024, tu potrai mietere successi. E avere successo nella cosa che conta di più: vivere con amore.

Su Facebook i consigli del life coach e business coach, formatore e motivatore Mario Furlan per la tua motivazione e la tua crescita personale!

Mario Furlan è stato eletto “miglior life coach d’Italia” dall’Associazione Italiana Coach.