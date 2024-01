Mario Furlan, life coach – Anche tu rovini così i rapporti?

Ti fanno un favore? Spesso lo dimentichi. Lo sottovaluti. O lo prendi per scontato.

Ti fanno un torto, anche lieve? Lo ricorderai, probabilmente per sempre. Te lo legherai al dito. E, forse, cercherai di vendicarti.

Spesso basta un solo torto, magari fatto involontariamente, perché tutti i favori vengano immediatamente cancellati dalla nostra memoria.

Non è giusto. Ma è umano. E guasta, irrimediabilmente, le relazioni interpersonali.

Un detto orientale recita che i torti vanno scritti nella sabbia. Così il vento del perdono li può spazzare via. Mentre i favori vanno scritti nella pietra. Perché restino nella nostra memoria, e nel nostro cuore, per sempre.

