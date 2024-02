Quella volta che ho fatto una figuraccia

Erano le 22. Ero in aeroporto, sfatto dopo una giornata di seminari, in attesa di prendere il volo per tornare a Milano. Ed ero arrabbiato perché mi ero macchiato la camicia con un succo. Una donna mi guarda, perplessa. Io la guardo, infastidito. Mi chiede: sei Mario Furlan? Sì, rispondo imbarazzato. E lei: Stamattina sono stata al tuo corso di motivazione. Dicevi che dobbiamo sorridere alla vita e cercare di restare positivi qualunque cosa accada; però adesso mi sembri incazzato…



Mi sono vergognato. Mi sentivo colto in castagna: io che predico la positività mi ero fatto sorprendere con le scatole girate. Poi ci ho riflettuto. Ho pensato che siamo fragili. E che la nostra forza non sta nel pretendere di essere perfetti, ma nell’accettare serenamente le nostre imperfezioni. Che stress, cercare di essere sempre al top! Meglio essere noi stessi. E volerci bene così.

