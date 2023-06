Mario Furlan, life coach – Come valorizzare i momenti difficili

Lo so: nessuno vuole trovarsi in situazioni difficili. Eppure capitano. E quando capitano, tanto vale farne tesoro.

E’ proprio nei momenti di estremo stress, infatti, che puoi scoprire tre cose importanti:

1) Che sei più forte di quanto pensi. Infatti è principalmente nei momenti drammatici che spesso tiriamo fuori il meglio di noi: il coraggio, la resilienza, la tenacia. Basti pensare ad atleti paralimpici come Bebe Vio o Alex Zanardi: hanno trasformato un loro gravissimo handicap in un punto di forza. Incredibile!

2) Chi sono i tuoi veri amici. Infatti quelli falsi scompaiono nei momenti di crisi. Come recita un proverbio, quando sei felice ridi in compagnia, ma quando sei triste piangi da solo;

3) Nel dolore ti rafforzi interiormente. E’ come se irrobustissi il sistema immunitario mentale. E quando la vita tornerà normale, le solite difficoltà quotidiane ti sembreranno poca cosa rispetto a quelle grandi che hai dovuto affrontare!

